بايدن: القوات الأمريكية لن تدخل في صراع مع الجيش الروسي في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن بلاده لن تنشر قوات في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي.

وقال بايدن لأعضاء الكونغرس خلال أول خطاب حالة الاتحاد له: " قواتنا ليست منخرطة ولن تشارك في صراع مع القوات الروسية في أوكرانيا."

وأضاف أنه تم نشر القوات الأمريكية في أوروبا ليس للقتال في أوكرانيا، "ولكن للدفاع عن حلفائنا في الناتو في حال قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة التحرك غربا".

وتابع: "لهذا حشدنا القوات البرية والجوية ونشرنا السفن لحماية دول الناتو بما في ذلك بولندا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا".