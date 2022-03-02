حتى الساعة 7:30 صباح الأربعاء بكييف.. أليكم أهم تطورات الغزو الروسي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—يستمر الغزو الروسي والعمليات العسكرية التي تشنها القوات الروسية في عدد من المناطق بأوكرانيا لليوم السادس على التوالي، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات حتى الساعة 7:3 صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية، كييف:

- خطاب بايدن: أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الغزو الروسي في خطاب "حالة الاتحاد" فجر الاربعاء، قائلاً إن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وتبدأ تحقيقًا مع النخب الروسية. لكنه كرر أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات في أوكرانيا.

- قصف كييف: تعرضت العاصمة الأوكرانية لإطلاق صاروخي الثلاثاء، حيث قصف نصب تذكاري للهولوكوست وعيادة للولادة بعد ساعات من تحذير الجيش الروسي من "ضربات عالية الدقة" وطلب من المدنيين القريبين الفرار. كما قضت الصواريخ على أجهزة البث، مما أثار مخاوف من أن روسيا تحاول تدمير البنية التحتية للاتصالات في المدينة.

- اجتياح مدن: هاجمت القوات الروسية أيضًا مدنًا رئيسية أخرى، وصعدت من قصفها لثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، خاركيف، في الشمال الشرقي واختراق مدينة ساحلية متنازع عليها بشدة في الجنوب. يبدو أن الجيش الروسي قد استولى على وسط خيرسون، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية شمال شبه جزيرة القرم. وتحتل روسيا شبه جزيرة القرم منذ ضمها عام 2014.

- حصيلة القتلى: قالت الأمم المتحدة إن 136 شخصًا على الأقل، من بينهم 13 طفلاً، قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو، رغم أن العدد الحقيقي للقتلى من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، في حين أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية عن أرقاما أعلى الأحد، قائلة إن 352 مدنيا قتلوا وأصيب 1684 آخرين منذ الغزو الروسي.