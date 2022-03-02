موسكو ترد على كشف فحوى رسالة على هاتف جندي روسي قبل مقتله بأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار كشف المندوب الأوكراني بالأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، عن فحوى رسالة على هاتف جندي روسي مقاتل بأوكرانيا قبل مقتله، تفاعلا واسعا حول العالم.

“Mama, this is so hard.” That was the last text this Russian mother received from her son before he was killed during fighting in Ukraine. President Putin is putting Russians' lives at risk. #StopTheLies. https://t.co/roQspL2joJ

وقال كيسليتسيا في كلمته: "أود أن أقرأ من صورة التقطت من هاتف ذكي لجندي روسي قتل.. كيف حالك؟ لماذا مضى وقت طويل منذ آخر رد لك؟ هل أنت حقا بتمرين؟ تسأل أم الجندي الروسي قبل لحظات من مقتله.. ماما أنا لست بشبه جزيرة القرم، أنا لست في تدريبات.. (أين أنت؟ تسأل الأم، بابا يسأل إذا كنت أستطيع أرسال ظرف لك) الجندي: أي ظروف يا أمي تريدين إرساله؟ (الأم: ما الذي تقوله؟ ماذا حدث؟) الجندي: أمي أنا في أوكرانيا، هناك حرب حقيقية تشتعل هنا، أنا خائف نحن نقوم بقصف كل المدن وحتى أننا نستهدف المدنيين، قيل لنا أنهم سيرحبون بنا.. يستلقون تحت مدرعاتنا ويرمون بأنفسهم تحت العجلات ولا يسمحون لنا بالمرور ويدعوننا بالفاشيين، أمي هذا أمر صعب.. وبعد هذه الحوار بلحظات قتل الجندي.."

نبد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ند برايس استشهد بمقطع الفيديو للمندوب الأوكراني قائلا بتعليق: "(ماما، هذا صعب للغاية).. كانت هذه آخر رسالة تلقتها هذه الأم الروسية من ابنها قبل مقتله أثناء القتال في أوكرانيا. يعرض الرئيس بوتين حياة الروس للخطر.."

Moving, but completely fake. Soldiers do not use phones, especially with internet access, during combat actions. Nor do they carry passports which is common in other fakes on allegedly killed or captured Russian servicemen #fakenews https://t.co/4GMdgQr4EO

من جهته رد ديميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا في الأمم المتحدة، على تغريدة برايس، قائلا: " مؤثر، لكنه مزيف تمامًا. لا يستخدم الجنود الهواتف، لا سيما مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أثناء العمليات القتالية.. كما أنهم لا يحملون جوازات سفر كما هو شائع بتزييف آخر على الجنود الروس الذين يُزعم أنهم قتلوا أو أسروا".