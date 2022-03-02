أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الأدميرال تشارلز ريتشارد، المشرف على الأسلحة النووية الأمريكية، الثلاثاء، إنه "راض" عن الموقف الدفاعي الحالي لبلاده.

وأدلى ريتشارد بتصريحات خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي فيما تواصل القوات الروسية هجومها على أوكرانيا وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا أنه أمر بوضع "قوات الردع"، التي تشتمل على أسلحة نووية، في حالة تأهب قصوى.

وقال الأدميرال تشارلز ريتشارد الذي تحدث للنواب الأمريكيين من مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية في ولاية نبراسكا، إنه مكث هناك لتقييم الموقف الدفاعي للولايات المتحدة، وأعرب عن رضاه.

وذكرت ساشا بيكر نائبة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) "مرتاحة للموقف الدفاعي الاستراتيجي".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر في تصريحات سابقة عن رضاه بشأن موقف بلاده.