تقرير استخباراتي يكشف ما طلبته الصين من روسيا قبل غزو أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، لشبكة CNN، إن مسؤولين صينيين طلبوا من كبار المسؤولين الروس، في أوائل فبراير/ شباط، الانتظار حتى انتهاء أولمبياد بكين قبل شن الهجوم على أوكرانيا، بحسب تقرير استخباراتي غربي.

ووصف المسؤولون الأمريكيون التقرير بـ"الموثوق إلى حد كبير لكن تفاصيله تحتاج للتفسير"، وقال مصدر إنه على الرغم من تقديم الطلب في الوقت الذي زار فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد حيث التقى بنظيره الصيني شي جين بينغ إلا أنه ليس من الواضح من التقرير ما إذا كان بوتين قد ناقش الأمر مع الرئيس الصيني مباشرة أم لا.

وكان مسؤولو الاستخبارات الغربية الذين كانوا يراقبون بحذر حشد بوتين على الحدود الأوكرانية في ذلك الوقت قد توقعوا أن الرئيس الروسي قد يؤجل أي عمل عسكري إلى ما بعد الأولمبياد لتجنب إغضاب الصين.

وبعد اجتماع بوتين وشي، أصدرت موسكو وبكين بيانا مشتركا أعلنت فيه أن شراكتهما "لا حدود لها وأدان توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وهو ركيزة أساسية لتبرير بوتين لمهاجمته لأوكرانيا.

وأثار هذا البيان مخاوف الغرب بشأن التحالف المتزايد بين الصين وروسيا.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن "المزاعم المذكورة في التقارير ذات الصلة هي تكهنات لا أساس لها وتهدف إلى تحويل اللوم وتشويه سمعة الصين".

وتواصلت شبكة CNN مع السفارة الروسية في واشنطن للتعليق.

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز كانت أول من عرض هذا التقرير.