نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أوضح الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، العوامل السيكولوجية في الحرب الروسية على أوكرانيا، لافتا إلى قول قديم مفاده أن "التعب يجعل منا جميعا جبناء".

جاء ذلك في مقابلة لهيرتلينغ وهو المحلل العسكري بشبكة CNN، حيث قال: "هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالعامل البشري خلال الحرب، ليس فقط البرد والمطر والثلج والعوامل الجوية بل أيضا عمليات القصف المستمرة على السكان المدنيين والتي ليست فقط قاتلة من الناحية الفعلية بل أيضا مدمرة سيكولوجيا.."

وتابع قائلا: "عندما تكون تحت هذا الحجم من القصف المستمر لمدة طويلة وعندما تعتقد أنك بمكان آمن مثل شقة أو مدرسة أو مستشفى وهي مناطق يقوم الروس بقصفها كل هذه الأمور تلعب دورا سيكولوجيا ضد الذين يتلقون هذه الضربات.."

وأضاف: "الامر المؤسف في ذلك هو أن ذلك التعب مجتمعا مع البرد والحالة السيكولوجية.. هناك تعبير قديم (التعب يجعل منا جميعا جبناء).. من المدهش بالنسبة لي رؤية السكان الأوكرانيين والجيش الاوكراني مستمر بالقتال تحت هذه الظروف، هم معتادون على الثلج نعم صحيح ليس هذا بالأمر العظيم وهم معتادون على البرد بل تحت العوامل الأخرى.."