كيف تتحرك قوات روسيا بأوكرانيا؟ جنرال أمريكي سابق يوضح لـCNN

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أوضح الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، ما يتم ملاحظته من تحركات القوات الروسية بأوكرانيا والتنسيق فيما بينها.

وقال هيرتلينغ وهو المحلل العسكري بـCNN: "تأخروا (الروس) في أجزاء مختلفة. الهجوم غير متزامن حيث يتحرك الجميع بوقت واحد.. ولكن ما يبدو أنه يحدث هو أن الجيش الأوكراني في الواقع يقدم دفاعًا جيدًا في وقت مبكر ضد الطائرات والمروحيات وبعض الدبابات، كما رأينا ، لقد دمروا بالفعل أو تم الإبلاغ عن ذلك من قبل كييف بوست، إحدى المنظمات التي أحصل على معلومات منها".

وأضاف: "المعركة مثيرة للغاية وبطيئة الحركة.. الزخم لم يتولد بعد.. كما تعلم، كان هناك الكثير من الحديث عما يسمى باستراتيجية الصدمة والرهبة في أوكرانيا التي شهدناه في كل من عاصفة الصحراء وتحرير العراق، لا يبدو أنه يحدث".

وكان هيرتلينغ قد قال في مقابلة سابقة مع CNN "عندما كان لدينا أوكرانيون يعملون معنا في العراق عام 2004 ضمن إحدى كتائبنا، كانوا قوة فظيعة، قادة فاسدون، غير منضبطين، غير متحمسين، سيئين، لأنهم ما زالوا يقادون من قبل قادة تلقوا تدريبهم بالفعل في روسيا".

وتابع: "اليوم، بعد 20 عامًا، أصبحوا قوة محترفة جدًا.. لقد ابتعدوا عن هذه المواصفات، مستندين على فيلق من ضباط الصف الجدد.. لكن المعدات تبقى كما هي، هناك فرق نوعي من حيث المعدات (مقارنة بروسيا)".