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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن العمليات العسكرية ستتواصل في أوكرانيا، وذلك باتصال هاتفي امتد لـ90 دقيقة وبدأه بوتين، وفقا لمصدر في قصر الإليزيه.

وقال المصدر للصحفيين: "للأسف كانت المحادثة مناسبة لسماع أن الرئيس بوتين سيواصل تدخلاته العسكرية وسيستمر بها حتى النهاية"، حسب قوله.

وتابع المصدر قائلا: "سمح الاتصال لرئيس الجمهورية بإثارة النقاط الخلافية مع روسيا مجددا والتماس اللجوء للبدائل الدبلوماسية للعملية العسكرية ولإبلاغ الرئيس بوتين بحقيقة نظرتنا للحرب في أوكرانيا والعواقب التي ستتحملها روسيا على المدى البعيد".

ودار "تبادل صريح لوجهات النظر بين يوتين وماكرون حول الوضع في أوكرانيا"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وأشار تقرير نشرته وكالة نوفوستي الروسية الرسمية إلى إن المحادثات كانت "صعبة" وتطرق فيها بوتين إلى أن أوكرانيا مارست "سبع سنوات من تخريب" اتفاقيات مينسك.

واتفق الرئيسان على إبقاء باب الحوار مفتوحا وفق ما قاله الفرنسيون والروس.

وحذر بوتين الغرب من أن موسكو سيكون لها مطالب جديدة من كييف في حال استمرت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وأن العمليات العسكرية ستتواصل بكل الأحوال، وفقا للوكالة الروسية.

ونفى الرئيس الروسي أن يكون قد قصف العاصمة الأوكرانية، كييف، وحذر من أن الوضع سيزداد سوءا، محملا أوكرانيا المسؤولية.

بالمقابل، حذر ماكرون بوتين من أنه يرتكب "خطأ فادحا" وفقا للمصدر، الذي كشف أن الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره الروسي أن مطالب موسكو بتحييد أوكرانيا وسحب السلاح منها "غير مقبولة" وأن مسؤولية هذه الحرب بالكامل تقع على عاتق بوتين.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الفرنسي أنه لا يزال هناك وقت للدبلوماسية والحوار لمناقشة مخاوف روسيا ومصالحها لكنه أشار إلى أن الحوار لا يمكن أن يجري "تحت سيطرة روسيا" ويجب أن يُنظم من جانب الشركاء الدوليين، وفقا للمصدر.

وطلب ماكرون من بوتين احترام الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، وعائلته وأقربائه ومسؤولي الحكومة الأوكرانية والنواب المنتخبين، حسبما قال المصدر.

وبعد اتصاله ببوتين، أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا بنظيره الأوكراني.