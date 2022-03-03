إسبانيا ترسل أول شحنة أسلحة هجومية إلى أوكرانيا.. إليكم ماذا تضم

ما الدول التي قد يمكنها إقناع بوتين بوقف الهجوم على أوكرانيا؟

مدريد، إسبانيا (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية انها سترسل 1370 قاذفة قنابل مضادة للدبابات محمولة يدويا إلى أوكرانيا، الجمعة، كجزء من أول شحنة من الأسلحة الهجومية للمساعدة في مواجهة الغزو الروسي.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز إن الشحنة ستتضمن أيضا "رشاشات خفيفة و700 ألف طلقة من ذخيرة البنادق والرشاشات"، مضيفة في مقابلة في وقت متأخر من الليل على قناة أنتينا 3 التليفزيونية الإسبانية: "كل ذلك سيذهب بطائرات تابعة للقوات الجوية الإسبانية إلى موقع في بولندا بالقرب من الحدود، حيث سيستقبله المسؤولون الأوكرانيون".

وتابعت الوزير الإسبانية قائلة إن الأسلحة "مهمة للغاية لأن المعدات تسمح بدفاع فردي للغاية، حتى من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة كبيرة في استخدام الأسلحة".

ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد مدريد على مساعداتها الإنسانية لأوكرانيا، بالإضافة إلى إرسال بعض المعدات العسكرية الدفاعية، ليعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، أن "إسبانيا ستسلم مواد عسكرية هجومية للمقاومة الأوكرانية".