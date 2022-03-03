لندن، المملكة المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، أن مدينة خاركيف وهي ثاني أكبر المدن بأوكرانيا إلى جانب كل من مدينتي تشيرنيهيف وماريوبول "لا تزال بقبضة الأوكرانيين"، رغم القصف الكثيف لقوات الروسية.

جاء ذلك بآخر تحديث استخباراتي بوزارة الدفاع البريطانية، حيث قالت: "دخلت بعض القوات الروسية مدينة خيرسون، لكن الوضع العسكري لا يزال غير واضح"، وذلك رغم تصريح عمدة المدينة، إيهور كوليكاييف، الأربعاء، قائلا إن الجيش الأوكراني لم يعد موجودًا في خيرسون.

وفقًا لتحديث وزارة الدفاع، فإن الجزء الرئيسي من رتل روسي كبير يتقدم نحو العاصمة الأوكرانية، كييف، لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترًا (حوالي 18 ميلاً) من وسط المدينة، لافتة إلى ان الرتل حقق "تقدمًا طفيفًا ملحوظًا في أكثر من ثلاثة أيام" بعد أن "تأخر بسبب المقاومة الأوكرانية القوية، والانهيار الميكانيكي والازدحام".

واضافت: "اضطرت وزارة الدفاع الروسية إلى الاعتراف بمقتل 498 جنديًا روسيًا بالفعل وإصابة 1597 بجروح في حرب بوتين.. ومن شبه المؤكد أن العدد الفعلي للقتلى والجرحى سيكون أعلى بكثير وسيستمر في الارتفاع".