بايدن يتحدث مع زيلينسكي بعد اندلاع الحريق في المحطة النووية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عقب اندلاع حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنهم يراقبون المحطة، التي قال مسؤولون أوكرانيون إن حريقًا اندلع فيها بسبب قصف من القوات الروسية.

كان رئيس بلدية مدينة إنرجودار القريبة من المحطة النووية، دميترو أورلوف قال، في وقت سابق من يوم الجمعة، عبر حسابه على فيسبوك، إن الحريق "نتيجة القصف المتواصل من قبل العدو لمباني أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، اشتعلت النيران في المحطة.. إنه تهديد لأمن العالم".

وأضاف رئيس البلدية في رسالة بالفيديو: "توقفوا على الفور عن قصف محطة الطاقة النووية".

وذكر أورلوف أن "رجال الإطفاء غير قادرين على الوصول إلى موقع النيران"، وتابع: "القتال عنيف خارج المحطة وعناصر الحرس الوطني يدافعون عنها، هناك ضحايا، لكن العدد غير معروف حتى الآن لا يمكن تحديده حاليا".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عبر حسابه على تويتر: "الجيش الروسي يطلق النار من جميع الجهات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، يجب على الروس أن يوقفوا إطلاق النار على الفور، وأن يسمحوا لرجال الإطفاء بالدخول، وأن ينشئوا منطقة أمنية!".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الأوكراني وناقشا "الاحتياجات الأمنية ​​والاقتصادية والإنسانية" لأوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس إن بلينكن قدم التعازي نيابة عن الولايات المتحدة في الذين قتلوا نتيجة الهجوم الروسي، وأكد أن "الحكومة الروسية وداعميها سيحاسبون".