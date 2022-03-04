أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف وزير الخارجية الروسي الأسبق أندريه كوزيريف، في مقابلة مع شبكةCNN، الخميس، الحرب على أوكرانيا بـ"البربرية".

وقال كوزيريف لمذيعة CNN كريستيان أمانبور عن الغزو الروسي لأوكرانيا إن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا "يجب أن تبدأ في استهداف صناع القرار أو من ينفذونه في الحكومة".

ووصف العقوبات التي تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف بأنها "تشبه عدم القيام بأي شيء تقريبًا"، وأوضح: "على ما أعتقد، لا يمكنك العثور على أصولهم كل شيء بأسماء أشخاص آخرين ".

وقال إن المسؤولين الروس يشعرون بأنهم "قادرين على الإفلات من العقاب، سواء في الداخل أو في الخارج وهو شعور شجعهم للأسف ليس على بناء روسيا"، وأضاف: "الآن هم يدمرون مستقبل كل الأخوة بهذه الحرب بين الأشقاء ".