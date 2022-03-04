مراسل CNN يتحدث عن علامة غريبة ظهرت على بوتين أثناء خطابه الأخير

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، جينز ستولنبرغ، الجمعة، أن روسيا استخدمت "القنابل العنقودية" المحظورة دوليا في غزوها لأوكرانيا، حسبما كشف الجمعة.

وقال ستولنبرغ للصحفيين: "لقد رأينا استخدام القنابل العنقودية واطلعنا على تقارير حول استخدام أنواع أخرى من الأسلحة والتي تنتهك القانون الدولي".

وأضاف الأمين العام للناتو قائلا إن الناتو وحلفاءه كانوا "يجمعون المعلومات ويراقبون عن قرب شديد ما يجري في أوكرانيا".

وتابع ستولنبرغ: "وأرحب أيضا بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بهذا الأمر لأننا يجب أن نتأكد من أن الرئيس بوتين، ورئيس بيلاروسيا، عوقبوا على يفعلون"، حسب قوله.