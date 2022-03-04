اتصال بين بوتين والمستشار الألماني.. فما الذي دار بينهما؟

مراسل CNN يتحدث عن علامة غريبة ظهرت على بوتين أثناء خطابه الأخير

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمستشار الألماني أولاف شولتز، أن موسكو وكييف ستعقدان جولة مفاوضات ثالثة، باتصال هاتفي جمعهما الجمعة.

وأصدرت الاستشارية الألمانية بيانا أكدت فيه أن بوتين أبلغ المستشار الألماني أن جولة مفاوضات ثالثة ستُعقد بين روسيا وأوكرانيا.

ولم تكشف برلين ما إذا كان الرئيس الروسي قد أبلغ نظيره الألماني بمكان عقد المفاوضات أو بأي معلومات إضافية.

ولم تتمخض الجولة الثانية من المفاوضات عن أي نتائج ملموسة سوى التوصل إلى اتفاق حول فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من العاصمة، كييف.