"لا مجال للخطأ".. ما مدى خطورة تهديد بوتين بالأسلحة النووية الروسية؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا بالعنف والموت. وفي مواجهة مقاومة أقوى من المتوقع من الأوكرانيين، تشهد روسيا أيضًا عزلة مكثفة عن معظم أنحاء العالم.

أقرت الدول الغربية قطع عدد كبير من البنوك الروسية عن النظام المصرفي العالمي. انهارت قيمة الروبل بنحو الربع. زاد البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بأكثر من الضعف إلى 20٪. حتى أن بعض كبار رجال الأعمال الروس الأوليغارك يضغطون على الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

لكن خطاب بوتين تصاعد ليشمل إشارة مباشرة إلى المخزون النووي الهائل لبلاده، مما يضع البلاد في أعلى حالة تأهب، ويفرض تقييمًا للتوازن الذي يمنع الدول المسلحة نوويًا من تدمير نفسها والعالم.