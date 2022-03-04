"لا مجال للخطأ".. ما مدى خطورة تهديد بوتين بالأسلحة النووية الروسية؟

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صورة أرشيفية لبوتين يتابع إطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية خلال مناورات عام 2005
صورة أرشيفية لبوتين يتابع إطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية خلال مناورات عام 2005Credit: GettyImages

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا بالعنف والموت. وفي مواجهة مقاومة أقوى من المتوقع من الأوكرانيين، تشهد روسيا أيضًا عزلة مكثفة عن معظم أنحاء العالم.

أقرت الدول الغربية قطع عدد كبير من البنوك الروسية عن النظام المصرفي العالمي. انهارت قيمة الروبل بنحو الربع. زاد البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بأكثر من الضعف إلى 20٪. حتى أن بعض كبار رجال الأعمال الروس الأوليغارك يضغطون على الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

لكن خطاب بوتين تصاعد ليشمل إشارة مباشرة إلى المخزون النووي الهائل لبلاده، مما يضع البلاد في أعلى حالة تأهب، ويفرض تقييمًا للتوازن الذي يمنع الدول المسلحة نوويًا من تدمير نفسها والعالم.

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