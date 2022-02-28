واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يواجه الهجوم الروسي على أوكرانيا، إدانة عالمية من القوى الغربية. وجاءت العقوبات على روسيا والمساعدات لأوكرانيا من عدة اتجاهات. لكن نشر القوات على الأرض في أوكرانيا، التي ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو خط لم تكن الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون على استعداد لتجاوزه.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، لشبكة CNN إن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت أن الولايات المتحدة لن "تضع جنودًا على الأرض". وأضافت: "لن نضع القوات الأمريكية في خطر".

لكن ما هي العوامل الأخرى التي تمنع القوات الأمريكية من إرسال قوات إلى أوكرانيا؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته:

لماذا لا ترسل الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا؟

على الرغم من إدانة الولايات المتحدة لأعمال روسيا في كل فرصة، فقد بذل الرئيس جو بايدن جهودًا كبيرة لتوضيح أن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا وتشتبك مع روسيا مباشرة.

لماذا؟ قال بايدن لشبكةNBC الإخبارية إنها "ستكون حرب عالمية إذا بدأ الأمريكيون وروسيا إطلاق النار على بعضهم البعض". بعبارة أخرى، قد يؤدي دخول الولايات المتحدة في الصراع مباشرة إلى اندلاع حرب عالمية.

قال الجنرال المتقاعد مارك هيرتلنغ، محلل الأمن القومي والعسكري في CNN، إن "أساس الدبلوماسية هو الحد من احتمالات الحرب. ورغم أن الحرب الحالية من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا هي حرب مأساوية وفوضوية ومدمرة، فإنها لا تزال صراعا إقليميا".

وأضاف: ""إذا أرسل الناتو أو الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا لمساعدتهم في محاربة الروس، فإن الديناميكية ستتحول إلى صراع متعدد الجنسيات له تداعيات عالمية محتملة بسبب وضع القوة النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا. وبسبب ذلك، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ودول أخرى حول العالم، تحاول التأثير في نجاح أوكرانيا وهزيمة روسيا من خلال تقديم أنواع أخرى من الدعم".

ماذا عن القوات الأمريكية في أوروبا؟

أعلنت الولايات المتحدة عن نشر الآلاف من القوات في جميع أنحاء أوروبا، قبل وأثناء الغزو الروسي لأوكرانيا. كما ذكرت مصادر لشبكة CNN أن أكثر من 4 آلاف جندي من الجيش الأمريكي الذين كانوا في أوروبا على أساس مؤقت سيتم تمديد فترة خدمتهم الآن، على الأرجح لعدة أسابيع، كجزء من الجهود الأمريكية لطمأنة حلفائها في شرق أوروبا خلال الأزمة الحالية.

لكن تلك القوات ليست هناك لمحاربة الروس. وقال بايدن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الخميس الماضي، إن القوات الأمريكية "لا ولن تشارك في صراع مع روسيا في أوكرانيا".

وأضاف بايدن أن القوات الأمريكية مكلفة بالدفاع عن "حلفائنا في الناتو وطمأنة هؤلاء الحلفاء في الشرق. وكما أوضحت جيدا، ستدافع الولايات المتحدة عن كل شبر من أراضي الناتو بالقوة الكاملة للولايات المتحدة".

هل هناك أي سيناريو قد تتصادم فيه الولايات المتحدة مع روسيا مباشرة؟

تتشارك أوكرانيا الحدود مع دول أعضاء بالناتو وهي: بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا. إذا هددت روسيا إحدى هذه الدول، فإن الولايات المتحدة، إلى جانب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبقية دول حلف شمال الأطلسي المكون من 30 عضوًا، ستكون مطالبة حسب المادة 5 من معاهدة حلف الناتو بالرد.

تضمن المادة 5 إمكانية استخدام موارد التحالف بأكمله لحماية أي دولة عضو. والمرة الأولى والوحيدة التي تم الاستناد إليها كانت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، انضم حلفاء الناتو إلى غزو أفغانستان.

هل ستساعد القوات الأمريكية في إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا؟

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لن تضع طيارين أمريكيين في الجو لإنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا.

وأضافت أن موقف إدارة بايدن المتمثل في إبقاء القوات الأمريكية خارج الأراضي الأوكرانية يعني "أننا لن نرسل قوات أمريكية إلى الجو أيضًا، لكننا سنعمل مع الأوكرانيين لمنحهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم".

ورغم أن بعض المسؤولين الأوكرانيين طالبوا دول الناتو بـ"إغلاق الأجواء" فوق أوكرانيا، فإن إنشاء منطقة حظر طيران من شأنه أن يضع الولايات المتحدة في تواصل مباشرة مع الجيش الروسي، وهو ما أوضح البيت الأبيض أنه لا يريد فعله.