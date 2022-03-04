نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—على مدى أيام، كان سكان العاصمة الأوكرانية، كييف، يستعدون لقافلة عسكرية روسية طولها 40 ميلًا من الدبابات الروسية والمدرعات والمدفعية بطريقها لشن هجوم على العاصمة الأوكرانية.

مسؤول دفاعي أميركي رفيع قال للصحفيين، الخميس، إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن القافلة العسكرية الروسية الكبيرة المتجهة إلى كييف "تتحرك ببطئ شديد"، لافتا إلى أنه "ليس لدى (أمريكا) سبب للشك في مزاعم أوكرانية بأنها ساهمت في توقف القافلة من خلال مهاجمتها".

قد يؤدي توقف تقدم الرتل العسكري الروسي إلى خلق مشاكل إستراتيجية متعددة لروسيا، أولاً، باعتباره خط الإمداد الروسي الرئيسي لأي هجوم كبير على كييف، فهو هدف كبير جدًا للقوات الأوكرانية التي تقاتل ضد الغزو، وثانيًا، قد يؤدي الجلوس في ازدحام مروري طوله 40 ميلاً لأيام متواصلة إلى التأثير على معنويات الجنود الروس وانضباطهم قبل شن عملية عسكرية كبيرة.

وفي وقت سابق، الخميس، قالت وزارة الدفاع البريطانية، نقلا عن معلومات استخبارية، إن القافلة توقفت على ما يبدو على بعد 30 كيلومترا خارج كييف ولم تحقق "تقدمًا ملحوظًا" خلال الأيام الثلاثة الماضية.