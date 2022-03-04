نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، الجمعة، إن القوات الروسية تحاول تطويق العاصمة الأوكرانية، كييف، لافتة إلى أن القوات الروسية تم "ايقافها" في منطقة ماكاروف على بعد 60 كيلومترا عن العاصمة.

واضافت الوزارة في بيانها أن القوات المسلحة الروسية استنفدت معظم احتياطياتها التشغيلية وبدأت "الاستعدادات لنقل قوات وموارد إضافية من المنطقتين العسكريتين الجنوبية والشرقية".

ووفقًا لمفتشية تنظيم الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، احتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا بعد اندلاع حريق في المنشأة في وقت مبكر من يوم الجمعة

من جهته قال دميترو أورلوف، عمدة مدينة إنيرهودار، حيث تقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الجمعة، إن المدينة ليس بها تدفئة حاليًا بسبب الأضرار الناجمة عن القصف.

واضافك "فيما يتعلق بالوضع في المدينة نفسها. الآن الشوارع هادئة، لم يلاحظ أي غرباء. أولئك الذين بقوا في الملجأ ليلاً، يمكنكم العودة إلى المنزل. ومع ذلك، نظرًا للوضع المتوتر للغاية في الجوار".