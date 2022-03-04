الغزو الروسي لأوكرانيا يلقي بظلاله على الأحداث الفنية في العالم... إليكم الأبرز في أسبوع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طالبت وزارة الخارجية الأمريكية سفاراتها في أوروبا إلى عدم إعادة نشر تغريدة سفارة واشنطن في كييف والتي تضمنت وصف الهجوم الروسي على محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية بـ"جريمة الحرب"، وذلك في رسالة وصلت للسفارات الجمعة.

وتمثل الرسالة مؤشرا على أن وزارة الخارجية الامريكية لا تريد تعزيز الادعاء الذي نشرته سفارتها في كييف حول وصف الهجوم بـ"جريمة الحرب".

وجاء في الرسالة: "إلى الجميع، لا تعيدوا نشر أو تنشروا تغريدة السفارة في كييف حول وصف قصف المنشأة بجريمة حرب محتملة"، وتابعت الخارجية قائلة: "إذا قمتم بإعادة تغريدها فاحذفوها بأسرع وقت ممكن".

ولم يصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أي هجوم روسي أو عملية عسكرية في أوكرانيا بـ"جريمة الحرب" بعد، واتفى بالقول إن واشطن تتابع تحركات روسيا في أوكرانيا عن كثب.