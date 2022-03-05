دعا "لاغتيال" بوتين.. روسيا توجه ردا للسيناتور البارز ليندسي غراهام

الجبير لـCNN: هذه هي المفاجأة في الصفحات السرية من تقرير 11 سبتمبر.. وغراهام استمر في التضليل 13 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، الجمعة، تفاعلا واسعا بعد تغريدة نشرها فسرت على أنها دعوة "لاغتيال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country - and the world - a great service.

وقال غراهام في تغريدته: "هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرغ في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك - والعالم - خدمة رائعة.."

وتابع غراهام بتغريدة منفصلة: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام.."

وفي رد على هذه التصريحات قال السفير الروسي بأمريكا، اناتولي انتونوف، وفقا لما نشرته السفارة الروسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "أجد تصريح السياسي الأمريكي مرفوضًا ومثيرًا للغضب.. إن درجة الفوبيا من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة تجاه روسيا خارج النطاق.. من المستحيل تصديق أن عضوًا في مجلس الشيوخ لدولة تروج لقيمها الأخلاقية كـ’نجمة مرشدة‘ للبشرية جمعاء، يمكنه تحمل الدعوة إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".