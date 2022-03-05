بين خيرسون وميكولايف وأوديسا.. أين يشتد القتال وما المدن التي سيطرت عليها القوات الروسية؟

كشفته الخرائط.. شاهد حجم الدمار الذي خلفه القصف الروسي في أوكرانيا

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(CNN)-- قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن طائرة روسية أُسقطت على أطراف مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، والتي شهدت قتالًا عنيفًا منذ ما يقرب من أسبوع.

وقالت الوكالة إن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية، مضيفة أنه من غير المعروف ما إذا كان هناك ضحايا. تسبب الحادث في اندلاع حرائق في أربعة منازل خاصة.

وأضافت الوكالة أنه تم إجلاء السكان المحليين بعد العثور على ثلاث قنابل زنة 500 كيلوجرام.

وقالت السلطات إن 17 شخصًا لقوا مصرعهم في منطقة تشيرنيهيف خلال 24 ساعة حتى الثامنة صباح السبت نتيجة القصف. توفي شخص آخر بسبب الحريق.

لا تستطيع CNN تأكيد عدد الوفيات بشكل مستقل.

وبحسب إدارة الدولة الإقليمية في تشيرنيهيف، "خلال نهار 4 مارس/ أذار وليلة 5 مارس/ أذار، قصفت الطائرات الروسية بشكل منهجي تشيرنيهيف، ومعظمها مناطق سكنية".