دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة المخاطر التي كانت تترتب على مهاجمة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، حيث قالت: "بفضل الله، نجا العالم الليلة الماضية وتفادى وقوع كارثة نووية على قيد أنملة. حبسنا جميعنا أنفاسنا فيما كنا نتفرج على الموقف المروع يتكشف أمام أعيننا.."

وتابعت قائلة: "لقد عرض هجوم روسيا الليلة الماضية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لخطر جسيم. كان الهجوم متهورا وخطيرا بشكل غير معقول، وهدد سلامة المدنيين في مختلف أنحاء روسيا وأوكرانيا وأوروبا".

وأضافت: "لا يمكن أن تصبح المنشآت النووية جزءا من هذا الصراع. إن وصول الكهرباء بشكل موثوق للمنشأة النووية أمر حيوي، وكذا هي مولدات الديزل الاحتياطية والوقود. يجب الحفاظ على ممرات عبور آمنة لها، وينبغي أن توقف روسيا أي استخدام إضافي للقوة قد يعرض كافة المفاعلات الـ15 القابلة للتشغيل في مختلف أنحاء أوكرانيا لخطر أكبر، كما يجب ألا تتدخل في قدرة أوكرانيا على الحفاظ على سلامة منشآتها النووية الـ37 والسكان المحيطين بها وأمنهم".