زيلينسكي: رفض الناتو تطبيق حظر جوي يعطى الضوء الأخضر لقصف مدننا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر حسابه على فيسبوك: "الناتو تعمد عدم تغطية أجواء أوكرانيا"، وأضاف أن "دول الناتو أوجدت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى عدوان روسي ضد الحلف".

وقال الرئيس الأوكراني إن " قادة الناتو أعطوا الضوء الأخضر لقصف المزيد من المدن والقرى الأوكرانية، برفضهم تطبيق منطقة حظر طيران".

ووصف زيلينسكي قمة الناتو، التي عقدت الجمعة وتم اتخاذ القرار برفض تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا بأنها "قمة ضعيفة ومشوشة".

وتساءل الرئيس الأوكراني عما كان يفكر فيه أعضاء الناتو خلال القمة: "كل من سيموت من هذا اليوم سيموت بسببك، وبسبب ضعفك".

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لدول الناتو التي أبدت دعما لأوكرانيا: "أنا ممتن أيضًا لأصدقاء بلدنا. هناك العديد من البلدان التي هي أصدقاء لنا في الناتو، ومعظم شركائنا، ومعظمهم من أقوياء. شركاؤنا الذين يساعدون بلادنا بالرغم من تلك القرارات ".

وقال الرئيس الأوكراني إنه على يقين من أن بلاده ستنتصر: "منذ اليوم الأول للغزو، أنا متأكد من الانتصار، سنواصل القتال ، سندافع دولتنا سنحرر أرضنا ".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق يوم الجمعة، إن تطبيق منطقة حظر طيران في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى "حرب شاملة في أوروبا"، وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها "لتزويد الأوكرانيين بوسائل الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الروسي".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا ليست خيارا يدرسه الحلف، لقد اتفقنا على أنه لا ينبغي أن تعمل قوات الناتو في مجال أوكرانيا الجوي أو أراضيها".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الخميس، إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا هو قرار من حلف شمال الأطلسي ، لكنه حذر من "وجود خطر حقيقي بالتصعيد واحتمال وقوع حرب عالمية ثالثة".