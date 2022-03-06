الإليزيه يوضح سبب تحدث ماكرون مع بينيت قبل لقائه ببوتين

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن قصر الإليزيه، السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبل سفره إلى موسكو لإطلاع بينيت على محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الإليزيه، في بيان، إن ماكرون تحدث إلى بينيت "لتنسيق الجهود لوقف القتال، وإبلاغه بمحادثاته الأخيرة مع الرئيس الروسي"، وأضاف أن ماكرون و بينيت "سيظلان على اتصال مع نفس الهدف، وهو التوصل لوقف لإطلاق النار".

وتابع الإليزيه أن ماكرون و بينيت سيواصلان الاتصال أيضا مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي من المقرر أن يلتقي بينيت في برلين، السبت، وفقًا لمسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

والتقى بينيت، السبت، لمدة ثلاث ساعات تقريبًا مع بوتين في موسكو، بحسب مسؤول إسرائيلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن الاجتماع غير المعلن عقد بمباركة الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن مسعى بينيت الدبلوماسي تم بالتنسيق مع ألمانيا وفرنسا، وأضاف أن الزعيم الإسرائيلي "في حوار مستمر مع أوكرانيا".

كما تحدث بينيت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بعد اجتماعه مع بوتين.

وقال سفير أوكرانيا في إسرائيل لشبكة CNN إن القيادة الأوكرانية أُبلغت مسبقًا باجتماع بينيت مع بوتين وكانت تدعمه.

وبعد انتهاء اجتماع موسكو، قال المسؤول الإسرائيلي إن بينيت في طريقه الآن إلى برلين للاجتماع مع المستشار الألماني.

وقبل ثلاثة أيام، أجرى بينيت محادثات هاتفية منفصلة مع كل من بوتين وزيلينسكي.

وناشد زيلينسكي إسرائيل التوسط في الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبينما أدانت إسرائيل الغزو الروسي في تصريحات لوزير الخارجية يائير لابيد، تجنب بينيت نفسه الانتقاد المباشر لروسيا أو بوتين.

وسعت إسرائيل إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا في السنوات الأخيرة حتى تتمكن من مواصلة الضربات الجوية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا - وهو ما تعتبره إسرائيل أمرًا بالغ الأهمية لمنع نقل تكنولوجيا الصواريخ الموجهة بدقة إلى حزب الله.