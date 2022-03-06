حتى صباح الأحد بكييف.. أبرز ما عليك معرفته بـ5 نقاط

صور الغزو الروسي لأوكرانيا قد تسبب لهم كوابيس..كيف يمكنك التحدث مع أطفالك حول ما يحدث هناك؟

كييف، أوكرانيا (CNN)— حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه على مواصلة مقاومتهم ضد القوات الروسية، مع دخول الغزو الروسي يومه الـ11 وتقدم قوات بوتين في المدن الأوكرانية الرئيسية، إليكم آخر التطورات: