كوريا الشمالية تعلن إجراء "تجربة مهمة" لنظام قمر صناعي للاستطلاع

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أشخاص في محطة سكة حديد بسيول يشاهدون شاشة تعرض لقطات لتجربة صاروخية لكوريا الشمالية
Credit: JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images

سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أن الصاروخ الذي أطلقته، السبت، كان في إطار "تجربة مهمة بشأن خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

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وبحسب وكالة الأنباء، فإن الصاروخ ساعد على "التأكد من دقة نقل البيانات ونظام الاستقبال للقمر الصناعي وأنظمة التحكم الأرضية المختلفة".

كانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، قالت، السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا. 

يذكر أن هذه التجربة الصاروخية التاسعة التي تجريها كوريا الشمالية منذ بداية العام.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كشف، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطة دفاعية في مؤتمر للحزب الحاكم.

وتضمنت الخطة مهام أساسية هي تطوير وإجراء اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ تفوق سرعة الصوت وإطلاق أقمار صناعية للاستطلاع.

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