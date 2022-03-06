مدن محاصرة وقتلى بينهم أطفال.. آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا

وساطة إسرائيلية لوقف حرب أوكرانيا.. ماذا دار في لقاء الـ3 ساعات بين بوتين وبينيت؟

صور الغزو الروسي لأوكرانيا قد تسبب لهم كوابيس..كيف يمكنك التحدث مع أطفالك حول ما يحدث هناك؟

(CNN)-- حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه على مواصلة مقاومتهم ضد القوات الروسية، مع دخول الغزو يومه الحادي عشر.

وفيما يلي آخر التطورات في الغزو الروسي لأوكرانيا

مقتل أطفال عند نقطة تفتيش: قالت السلطات الأوكرانية إن قذيفتي هاون أو مدفعية أصابت نقطة تفتيش في ضاحية إيربين، شمال غرب كييف، وكان من بين الضحايا طفلان.

مدنيون محاصرون: تصاعد القلق يوم الأحد على المدنيين المحاصرين في مدينتي ماريوبول وفولنوفاكا المحاصرتين في جنوب شرق أوكرانيا. وانقطعت الكهرباء عن ماريوبول منذ خمسة أيام، وانقطعت المياه عن بعضها، وشبكات الهاتف المحمول معطلة، بحسب عمدة المدينة، الذي أضاف يوم السبت أنهم غير قادرين على انتشال الجثث مع قصف الضربات الروسية للمدينة.

أزمة اللاجئين: قال مفوض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأحد، إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام. في تغريدة على تويت ، وصفها غراندي بأنها "أزمة اللاجئين الأسرع نموًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

روسيا تستعد لمهاجمة ميناء حسب تحذير الرئيس: في خطاب على فيسبوك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تستعد لقصف مدينة أوديسا الساحلية الواقعة على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا.

كييف ما زالت تتعرض للقصف: وردت أنباء عن قصف عنيف على الغرب والشمال الغربي من كييف صباح الأحد. سمعت فرق CNN تأثير الانفجارات في كييف وفي المناطق الريفية في الجنوب الغربي.