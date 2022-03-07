مسؤول أمريكي يكشف لـCNN عن مطار سري أصبح مركزا لتزويد أوكرانيا بالسلاح

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لشبكة CNN، إن رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي زار، الأسبوع الماضي، مطار لم يكشف عنه بالقرب من الحدود الأوكرانية أصبح مركزا لشحن الأسلحة، حيث رأى ميلي بشكل مباشر الجهود الدولية لإدخال أسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي، يوم الجمعة، أن المطار أصبح خلية نحل في الأيام الأخيرة، وزادت الرحلات التي استقبلها مؤخرا، حيث بلغ عدد الرحلات 17 رحلة.

وأكد المسؤول أن موقع المطار سيظل سرا لحماية شحنات الأسلحة، التي كان من بينها صواريخ مضادة للدروع، وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش الروسي لم يستهدف هذه الشحنات، لكن هناك بعض المخاوف من أن يبدأ في استهداف الشحنات مع تقدمه في الهجوم.

ومنذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي، ازدحمت سماء أوروبا بطائرات الشحن العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة وغيرها من الدول، ولا سيما طائرات C-17العمود الفقري لأسطول الجسر الجوي الأمريكي.

وتعمل تلك الرحلات الجوية على إعادة تمركز القوات في الدول الشرقية بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتنقل شحنات الأسلحة إلى نقاط ليتم بعدها تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي ثان إن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم) مشاركة في عملية شحن الأسلحة، حيث تستخدم شبكة الاتصال الخاصة بها للتنسيق مع الحلفاء والشركاء بشأن عمليات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول إنه منذ بدء الغزو الروسي، أرسلت 14 دولة مساعدات أمنية إلى أوكرانيا، وكانت تلك الدول نادرا ما أرسل بعضها مثل هذه المعدات الكبيرة من قبل.

وأضاف أنه حزمة المساعدة الأمنية الأمريكية البالغة 350 مليون دولار تم تسليم أغلبها بالفعل إلى أوكرانيا بعد أسبوع واحد فقط من موافقة البيت الأبيض عليها.

ووصف المسؤول تلك المساعدات بأنها "أكبر حزمة مساعدات تم تقديمها"، وأضاف أن وتيرة تسليمها أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه قبل شهرين فقط.

وتابع: "تم تسليم ما يقرب من 240 مليون دولار إلى أوكرانيا، والباقي سيصل في غضون أيام وربما أسابيع"، وذكر: "الأوكرانيون استخدموا الأسلحة في التصدي للهجمات الروسية".

وقال: "أعتقد أننا جميعا تأثرنا بشكل كبير بمدى فعالية القوات الأوكرانية في استخدام الأسلحة التي قدمناها لها، ولعل أبرز دليل على ذلك تعطل القافلة الروسية الضخمة الممتدة على مسافة 40 ميلاً من الطريق شمال كييف".

وذكر مسؤول دفاعي كبير آخر: "نعلم أن القوات الأوكرانية شنت هجمات فعالة على تلك القافلة أدت إلى إبطائها وتوقفها".

وأضاف المسؤول الكبير أن المعدات العسكرية التي يتم إرسالها تلقى الأوكرانيون تدريبات عليها بالفعل، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول وأوائل يناير/ كانون الثاني، ويمكنهم "استخدامها بكفاءة".