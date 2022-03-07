ناشطة روسية لـCNN: ما يحدث بأوكرانيا نتيجة لتراخي المجتمع الدولي مع بوتين عام 2014

إسطنبول، تركيا (CNN)-- قالت تركيا إن وزير الخارجية الروسي لافروف سيلتقي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس.

وقال تشاووش أوغلو، في بيان متلفز من أنقرة، إنه سيحضر اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا.

وكتب أوغلو على تويتر "بناء على مبادرات الرئيس أردوغان وجهودنا الدبلوماسية المكثفة، قرر وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ودميترو كوليبا من أوكرانيا الاجتماع بمشاركتي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وقال أوغلو في البيان المتلفز "طلب كلا الوزيرين مشاركتي في الاجتماع وأن يكون الاجتماع ثلاثيًا".

تواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الأوكرانية للتأكيد. وقال تشاووش أوغلو إن كلاً من نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا أكدا مشاركتهما.

يعد منتدى أنطاليا الدبلوماسي حدثًا سنويًا، وقبل أن تغزو روسيا أوكرانيا، ضمت قائمة الحضور رئيس الناتو يانس ستولتنبرغ ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال جاويش أوغلو "نأمل أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول. نريد أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق السلام والاستقرار. سنعمل من أجل سلام واستقرار دائمين".