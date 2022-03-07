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(CNN)-- قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، في تغريدة الاثنين، إن طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيناقش في "الأيام المقبلة".

وأضاف ميشيل أن "الاتحاد الأوروبي يقف بحزم إلى جانب أوكرانيا في الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن العدوان الروسي وضمان السلامة النووية".

وأكد "تضامن الاتحاد الأوروبي وصداقته ومساعدته غير المسبوقة لأوكرانيا لا يتزعزع".

في غضون ذلك، غرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مكالمته مع ميشيل.

وقال زيلينسكي: "ناقشت التهديد الذي تتعرض له المنشآت النووية، وقصف البنى التحتية المدنية والحرجة. علينا أن نوقف هذا. أثرت قضية عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. هذا ما يستحقه شعب أوكرانيا. أوقفوا روسيا".