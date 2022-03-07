(CNN)-- تدرس الولايات المتحدة تزويد حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية بأنظمة دفاع جوي بالغة الأهمية مع تزايد القلق من أن الروس قد يفكرون في إطلاق صواريخ أو طائرات ضد الجناح الشرقي للحلف، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على أفكار الإدارة الحالية.

وقال المسؤول: "الولايات المتحدة تدرس مجموعة من الإمكانيات".

لا توجد خطة محددة حتى الآن، لكن الفكرة تتمحور حول القلق من أن الصواريخ أو الطائرات الروسية قد تهاجم عمداً أهدافاً داخل أراضي الناتو في مرحلة ما إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تلك الدول تشكل خطراً على غزوه بسبب دعمها لأوكرانيا.

وبسبب قرب المجال الجوي، هناك أيضًا مخاوف من أن يكون الدفاع الجوي متاحًا إذا كان هناك انحراف غير مقصود في المجال الجوي لحلف الناتو.

كان إنشاء ما يسمى بخط تفادي التضارب بين الولايات المتحدة وروسيا يهدف جزئيًا إلى معالجة تلك المخاوف. ولكن هناك شعور بالحاجة إلى مظلة دفاع جوي.

بسبب الطبيعة الدفاعية لهذه الأنظمة، ستؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي أن يكون لدى الروس أي مخاوف. من المرجح أن تكون الأنظمة التي يمكن أن تنشرها الولايات المتحدة هي نظام باتريوت ونظام ثاد (نظام دفاع منطقة عالٍ الارتفاع) الذي تم استخدامه بنجاح في الشرق الأوسط للمساعدة في إسقاط الصواريخ الباليستية القادمة.

تقدر الولايات المتحدة أن روسيا أطلقت بالفعل حوالي 600 صاروخ منذ بدء الغزو.