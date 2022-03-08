في أسبوعين فقط.. مليون و200 ألف لاجئ عبروا حدود بولندا مع أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت السلطات البولندية، الثلاثاء، أن 1.2 مليون لاجئ عبروا حدود البلاد مع أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وقال حرس الحدود البولندي في تغريدة على تويتر إن 141 ألفا و500 لاجئ عبروا الحدود من أوكرانيا الإثنين فقط، في حين بلغ الإجمالي 1.2 مليون لاجئ.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الأوكران منذ بدء الغزو الروسي بلغ 1.7 مليون لاجئ معظمهم اتجه نحو بولندا في حين هرب آخرون من ويلات الحرب عبر المجر ومولدوفا وسلوفاكيا ورومانيا.

يذكر أن كييف تمنع الذكور الذن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 من مغادرة البلاد، ما يعني أن العدد كان ليكون أكبر من ذلك بكثير لو سمح لهذه الفئة بالمغادرة.