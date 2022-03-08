"دولة تحكمها النساء".. كيف حققت ذلك وكيف تبدو؟

من اليمين إلى اليسار: وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا أوهيسالو، رئيسة الوزراء سانا مارين، ووزيرة المالية كاتري كولموني، ووزيرة التعليم لي أندرسون (صورة أرشيفية في ديسمبر 2019)

مقال رأي بقلم الكاتبان نعومي مورياما ووليام دويل، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

ترأس سانا مارين، رئيسة الوزراء الفنلندية البالغة من العمر 36 عامًا، ائتلافًا حاكمًا مكونًا من 5 أحزاب سياسية، تقوده جميعًا نساء وجميعهن في الثلاثينيات من العمر تقريبًا، إنها دولة تديرها النساء إلى حد كبير.

كان هذا تتويجًا لحملة وطنية للمساواة بين الجنسين بدأت حتى قبل استقلال فنلندا في عام 1917.

في عام 1906، كانت فنلندا، التي كانت آنذاك دوقية للإمبراطورية الروسية، أول دولة تمنح المرأة حقوقها السياسية الكاملة للتصويت والترشح. وبعد مرور عام، انتُخبت 19 امرأة لعضوية البرلمان الفنلندي، ليصبحن أول برلمانيات في العالم.

اليوم، ما يقرب من نصف المناصب التشريعية والوزارية في البلاد تشغلها النساء.

في الواقع، لدى فنلندا الكثير لتفخر به في هذا اليوم العالمي للمرأة، حيث احتلت المرتبة الثانية في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، بعد آيسلندا. بينما جاءت الولايات المتحدة واليابان، في المركزين رقم 30 ورقم 120 على التوالي، من بين 156 دولة.

في عام 2015، ألقينا نظرة مباشرة على التقدم بالمساواة بين الجنسين في فنلندا، حيث انتقلنا إلى هناك مع ابننا البالغ من العمر 8 سنوات من مدينة نيويورك إلى منطقة كاريليا الشمالية الريفية، حيث كان ويليام يقوم بتدريس الدراسات العليا ودراسة نظام تعليم الطفولة الفنلندي المشهور عالميًا، بصفته باحثًا في برنامج فولبرايت في جامعة شرق فنلندا، ونعومي تقوم باستكشاف الأطعمة المحلية والثقافة والطبيعة.

ومن بعدها أصبحنا من المعجبين بشعب ومجتمع فنلندا لدرجة أننا عدنا إلى شمال كاريليا وإلى العاصمة هلسنكي لزيارات مطولة منذ ذلك الحين.

على عكس الصورة النمطية عن الشعب الفنلندي على أنهم متحفظين، تم استقبال نعومي على الفور كأخت ضائعة منذ زمن طويل من قبل النساء الوافدات والرائعات في منظمة مارثا، وهي مجموعة خدمة مجتمعية تطوعية، ومن قبل مجموعة واسعة من النساء. الأمهات المحليات والنساء المهنيات وأساتذة الجامعات.

في فنلندا، وجدنا مجتمعًا متواضعًا ومتكافئًا بشدة على عكس ما اعتدنا عليه في الولايات المتحدة. يتعلم تلاميذ المدارس من خلال اللعب والاستكشاف الممتع، ويتمتعون بفترات استراحة يومية متعددة في الهواء الطلق ولديهم مدرسون مرموقون ومدارس عامة ممولة بشكل عادل. إجازات الأمومة والأبوة سخية، والمستشفيات العامة من الدرجة الأولى، والمشاركة الكاملة للمرأة في القيادة السياسية والعديد من المهن مقبولة جدا واعتيادية.

لقد وجدنا أن التقدم بالمساواة بين الجنسين في فنلندا هو أحد أكثر السمات إلهامًا لهذه الدولة، وأردنا معرفة كيف حدث ذلك. لذلك سألنا القائدة التي صُنفت على أنها المرأة الأكثر إلهامًا في البلاد في استطلاع عام 2021 من قبل محطة YLE العامة: جدة تلعب كرة السلة، محبة للقطط، تبلغ من العمر 77 عامًا، تدعى تارجا هالونين، والتي عملت كأول رئيسة للبلاد من 2000 إلى 2012.

أشارت الرئيسة السابقة هالونين، من منزلها في منطقة هلسنكي التي تسكنها الطبقة العاملة حيث نشأت، إلى أن "فنلندا دولة صغيرة".

وقالت: "لمدة 700 عام كنا جزءًا من جارتنا الغربية (السويد). ثم بدأ ملك السويد حربًا ضد روسيا وخسرها. ثم كنا لمدة 100 عام جزءًا من روسيا، لحسن الحظ جزء متمتع بحكم ذاتي. الآن لدينا الاستقلال منذ ما يزيد قليلا عن 100 عام". وأشارت إلى أن فنلندا تاريخيا شهدت "حربين وصراعا أهليا وصعوبات كثيرة".

وأضافت: "لقد تعلمنا أن نكون مستقلين جدًا وعنيدين ومجتهدين. ربما كان من الأسهل علينا بطريقة ما أن ندرك أنك بحاجة إلى كل من الرجال والنساء لكي يعمل المجتمع بنسبة 100٪. هنا في شمال الكرة الأرضية لدينا تقاليد عريق للمرأة القوية في المجتمع. يجب أن تكون المرأة قوية من أجل البقاء ولمساعدة أسرتها ومواطنيها".

صاغ التقدم بين الجنسين في فنلندا المنظمات النسائية والعمالية والعديد من النساء والرجال المستنيرين. ومن بين هؤلاء الرواد مينا سيلانبا، وهي عاملة أطفال وخادمة سابقة تم انتخابها للبرلمان عام 1907، وظلت في الخدمة لمدة 38 عامًا.

أصبحت أول عضوة في مجلس الوزراء في البلاد في عام 1926، وقادت الرابطة الوطنية للخدم والعاملين في المنازل لمدة 50 عامًا. ساعدت سيلانبا في إنشاء منظمة لدعم النساء غير المتزوجات وأطفالهن وناضلت من أجل تحسين حياة كبار السن والمحرومين.

أخبرتنا مديرة أعمال فنلندية مؤخرًا عن "روح المساواة" "المتأصلة ثقافيًا" في الأمة. وأوضحت أن "هذا يحدث في الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم عالي الجودة، والتي يتم تقديمها لجميع المواطنين كأساس غير قابل للتفاوض لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع".

هذا لا يعني أن فنلندا ليس لديها نصيبها من المشاكل الاجتماعية، بما في ذلك إدمان الكحول والتحرش الجنسي. يوجد عنف منزلي في فنلندا، حيث تتعرض 23٪ من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا لعنف الشريك الحميم في حياتهن وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. هذا بالمقارنة مع 26٪ في الولايات المتحدة، و24٪ في المملكة المتحدة، و22٪ في فرنسا، و21٪ في السويد، و16٪ في إيطاليا، و15٪ في إسبانيا.

العنصرية مشكلة أيضا. وجد تقرير صادر عام 2020 عن هيئة المظالم المعنية بالمساواة التابعة للحكومة الفنلندية أن 4 من كل 5 أشخاص من أصل أفريقي قد تعرضوا للتمييز على أساس لون بشرتهم. وأكد التقرير أن "العنصرية عميقة" في فنلندا، وذكر التقرير أن "طرق تفكيرنا وطرق عملنا عنصرية إلى حد كبير حتى لو لم نلاحظها أو لم نكن راغبين في الاعتراف بها".

هذا الاعتراف الصادق الوحشي وثيق الصلة بشكل خاص بشعار الاحتفاء بيوم المرأة العالمي لهذا العام وهو "اكسروا التحيز".

لكن في الوقت نفسه، تعد فنلندا واحدة من رواد العالم في السعي لتحقيق حياة أفضل لجميع مواطنيها. تعد خدماتها العامة ومدارسها من بين الأفضل على مستوى العالم.

ساعدت المشاركة القوية للمرأة في صنع القرار في بناء أمة تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم البالغ عددها 193 دولة في التنمية المستدامة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2021 الذي وجد أن فنلندا حققت أو كادت أن تحقق أهداف الأمم المتحدة لتحسين الصحة والتعليم والمياه والطاقة والسلام وتخفيف حدة الفقر والحد من عدم المساواة.

وبعيدًا عن كونها اقتصادًا اشتراكيًا مخططًا مركزيًا، فإن فنلندا في الواقع هي عكس ذلك: اقتصاد سوق حر مزدهر يضم أفضل بيئة أعمال في العالم وأقوى حكم قانون، وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2021.

قالت رئيسة الوزراء مارين في كلمة ألقتها في منتدى جيل المساواة العام الماضي إن "المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع جعلت التنمية في فنلندا ممكنة". وأضافت: "قبل 100 عام، كانت فنلندا مجتمعًا فقيرًا وممزقًا بالصراعات". وتابعت بالقول: "لم يكن من الممكن بالنسبة لنا تجاهل إمكانات نصف سكاننا".

الآن، بينما تشن روسيا المجاورة لفنلندا حربًا على أوكرانيا، تستكشف مارين وحكومتها مكان بلادهم في أوروبا الحديثة سريعة التغير، بما في ذلك إمكانية الانضمام إلى حلف الناتو.

كلما تحدثنا أكثر مع الشعب الفنلندي، أذهلنا عدد مرات التأكيد على فكرة الشراكة بين النساء والرجال، بدلاً من مسابقة "النساء مقابل الرجال". وكثيرًا ما نسمع عن الرغبة الجماعية الفنلندية في رعاية كل فرد من أفراد المجتمع.

فنلندا ليست بالضرورة "أفضل" أو حتى يمكن مقارنتها مباشرة بالعديد من الدول الأخرى. ولكن يمكن أن تكون بمثابة مصدر ملهم للتفكير فيما قد يكون حقائق ساطعة في الشؤون الإنسانية، عندما يسعى المجتمع جاهدًا لجعل كل جنس شريكًا كاملًا في السلطة والقيادة، ويجعل السعي إلى رعاية كل مواطنيه بعدالة ورحمة مهمة وطنية، حينها يزدهر المجتمع بأسره.

إن شعب فنلندا هم أول من يعترف بأن ذلك لا يزال قيد التنفيذ، لكنهم يُظهرون للعالم سبب أهمية السعي من أجله.