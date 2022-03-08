أول ظهور للرئيس الأوكراني في القصر الرئاسي منذ الغزو الروسي

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه "ليس خائفا"، وذلك في أول ظهور له في القصر الرئاسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وتحدث زيلينسكي، في مقطع فيديو مدته 9 دقائق من خلف مكتبه في القصر الرئاسي، وقال إن "الجيش الأوكراني يحتفظ بمواقعه"، وأضاف الرئيس الأوكراني أنه "لا يزال في كييف ولا يخشى أحدا".

وقال إنه "كان يحلم عندما نجح في الانتخابات بالانتقال لخارج العاصمة كييف إلى مكتب حديث يليق بدولة أوروبية ديمقراطية"، لكنه ذكر أنه "سيبقى في كييف"، وأكد: "أنا لا أختبئ، ولست خائفا".

وأضاف فولوديمير زيلينسكي أن "الجيش الأوكراني يلحق خسائر مؤلمة للغاية بالقوات الروسية"، وتابع أن المقاومة التي وجدتها روسيا من الأوكرانيين "تشبه الكابوس" بالنسبة لها، وقال: "سنجعل مدننا التي دمرها الغزاة أفضل من أي مدينة في روسيا".

وبشأن الاتفاق مع روسيا على إنشاء ممرات إنسانية، قال زيلينسكي إن "الروس دمروا الحافلات التي تنقل الناس إلى الخارج".

وعن الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في بيلاروسيا، ذكر الرئيس الأوكراني: "سوف نصر على المفاوضات حتى نجد طريقة لنقول لشعبنا: هذه هي الطريقة التي سنصل بها إلى السلام".