بريطانيا تعلن "تجريم" دخول طائرات روسية لمجالها الجوي.. إليكم ما يعنيه ذلك

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة جعلت دخول الطائرات الروسية للمجال الجوي البريطاني جريمة جنائية كجزء من عقوبات أخرى ضد موسكو لغزوها أوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير البريطاني على صفحته بتويتر.

ويمنح القانون الجديد الحكومة البريطانية سلطات إضافية لاحتجاز الطائرات الروسية الموجودة بالفعل في المملكة المتحدة، وفقًا لبيان صحفي رسمي، حيث تضع هذه الخطوة الأمر في أيدي الشرطة وليس سلطات الطيران.

ويذكر أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت، الأربعاء، عن عقوبات تجارية جديدة تحظر تصدير الطيران والسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالفضاء إلى روسيا، ويشمل ذلك أيضا بوالص التأمين في القطاع وحظر شركات التأمين في المملكة المتحدة من دفع المطالبات.

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