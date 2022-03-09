مخاوف بشأن وضع أكبر محطة طاقة نووية بعد استيلاء روسيا عليها في أوكرانيا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة جعلت دخول الطائرات الروسية للمجال الجوي البريطاني جريمة جنائية كجزء من عقوبات أخرى ضد موسكو لغزوها أوكرانيا.

BREAKING: I have made it a criminal offence for ANY Russian aircraft to enter UK airspace and now HMG can detain these jets. We will suffocate Putin's cronies’ ability to continue living as normal while thousands of innocent people die. https://t.co/cYjreNSYRz

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير البريطاني على صفحته بتويتر.

ويمنح القانون الجديد الحكومة البريطانية سلطات إضافية لاحتجاز الطائرات الروسية الموجودة بالفعل في المملكة المتحدة، وفقًا لبيان صحفي رسمي، حيث تضع هذه الخطوة الأمر في أيدي الشرطة وليس سلطات الطيران.

ويذكر أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت، الأربعاء، عن عقوبات تجارية جديدة تحظر تصدير الطيران والسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالفضاء إلى روسيا، ويشمل ذلك أيضا بوالص التأمين في القطاع وحظر شركات التأمين في المملكة المتحدة من دفع المطالبات.