صور الغزو الروسي لأوكرانيا قد تسبب لهم كوابيس..كيف يمكنك التحدث مع أطفالك حول ما يحدث هناك؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء إن الدفاعات الجوية الأوكرانية "حققت نجاحًا كبيرًا ضد الطائرات المقاتلة الروسية الحديثة"، لافتة إلى أن أوكرانيا منعت "على الأرجح" روسيا من "تحقيق أي درجة من السيطرة على الجو".

وتابعت الوزارة في التحديث الذي نشرته على صفحتها بتويتر: "القتال شمال غربي كييف لا يزال مستمرا مع إخفاق القوات الروسية في تحقيق أي اختراقات مهمة".

وفي تحديث منفصل، الأربعاء، حذرت الوزارة البريطانية من أن "مدن خاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول الأوكرانية لا تزال محاصرة من قبل القوات الروسية وما زالت تعاني من قصف روسي مكثف".

ويذكر أن متحدثا باسم القيادة الأمريكية الأوروبية قال إن الولايات المتحدة ترسل بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا في إطار "نشر دفاعي" لمواجهة أي تهديد محتمل للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو. وفي وقت سابق، الثلاثاء، رفض البنتاغون اقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز ميج 29 إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا، واصفة إياه بأنه "غير مقبول".