بوتين يصدر قرارا بحظر استيراد وتصدير بعض المنتجات

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
Credit: ANDREY GORSHKOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بتقييد أو حظر واردات وصادرات بعض المنتجات والمواد الخام من روسيا في عام 2022.

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وقالت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" إن القرار الذي وقعه بوتين كان بشأن "تدابير اقتصادية تهدف إلى ضمان أمن روسيا".

وأضافت الوكالة أن "الحكومة الروسية لم تحدد بعد قائمة بتلك المنتجات، وسيتعين على الحكومة تحديد قائمة الدول التي سيطبق عليها القرار في غضون يومين".

وذكرت "ريا نوفوستي" أن هذه القيود "لن تشمل المنتجات أو المواد الخام التي يتم نقلها لتلبية احتياجات الروس الشخصية".
 

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