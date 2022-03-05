مخاوف بشأن وضع أكبر محطة طاقة نووية بعد استيلاء روسيا عليها في أوكرانيا

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(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، إن العقوبات المفروضة على بلاده تعادل "إعلان الحرب".

في وقت نفى وجود خطط لحالة الطوارئ في روسيا أو تجنيد المجندين لـ"العملية" في أوكرانيا.

قال بوتين: "كان بإمكاننا اتخاذ مسار مختلف. كان بإمكاننا مساعدة جمهوريات دونباس على خط التماس وتعزيزها بالجيش الروسي، لكن في هذه الحالة، أعني بالدعم الثابت من في الغرب، سيكون لدينا متطرفون على الجانب الآخر يأتون إلى ما لا نهاية... بدعم من الغرب".

وأضاف: "أركاننا العامة، وزارة الدفاع، ذهبت في الاتجاه المعاكس. أول شيء قاموا به هو تدمير البنية التحتية العسكرية بأكملها (لأوكرانيا)، حسنًا، ليس كلها، ولكن جزئيًا، في الغالب. مستودعات مع أسلحة وذخائر وطيران وأنظمة دفاع جوي".

وقال بوتين إن القوات الروسية أوشكت على الانتهاء من تدمير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

لا تستطيع CNN تأكيد مزاعم بوتين بشكل مستقل.

وقال الرئيس الروسي "من هنا تأتي المطالبة بإغلاق السماء، لكن تنفيذ هذا الطلب يرتبط بعواقب وخيمة وكارثية ليس فقط لأوروبا، ولكن للعالم كله".

وتابع: "يتعين على القيادة (الأوكرانية) الحالية أن تفهم أنها إذا استمرت في فعل ما تفعله، فإنها تضع مستقبل الدولة الأوكرانية قيد النظر. إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك كله على عاتقهم".