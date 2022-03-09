مسؤولة أمريكية: بوتين سينهي حرب أوكرانيا عندما يدرك خطرها عليه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنها تعتقد أن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ستنتهي "عندما يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه المغامرة تعرض قيادته للخطر".

وأضافت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن "بوتين يستنزف شعب روسيا وجيشها ومستقبلهم لتحقيق طموحه العبثي".

وتابعت: "في تلك المرحلة، سيتعين على بوتين تغيير مساره، أو أن يتولى الشعب الروسي زمام الأمور بنفسه".

وقالت فيكتوريا نولاند: "لكن من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن بوتين سيتكبد هزيمة استراتيجية في نهاية هذه المغامرة".

ولدى سؤالها عما دفع الرئيس الروسي إلى غزو أوكرانيا الآن، قالت نولاند إن مثل هذا السؤال يجب أن يوجه إلى بوتين، وأضافت أنها تعتقد أنه "على مر السنين، نما طموح بوتين الإمبراطوري واشتاق لأن يكون الرجل الذي ساعد في إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي، الذي قال إن سقوطه كان أحد أكبر المآسي في القرن العشرين ".

وتابعت: "أعتقد أن بوتين كان مهووسًا بهذا الأمر في العامين الماضيين ولقد اختلق مجموعة من الأكاذيب حول كيفية استخدام الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا كنقطة انطلاق نحو روسيا، وقد أوضح بصراحة في اليومين الماضيين أنه لا يعتقد بأن أوكرانيا دولة مستقلة عن روسيا".