مشهد يفطر القلب.. فيديو يظهر بكاء طفل وهو يعبر إلى بولندا سيرًا على الأقدام لوحده

(CNN)-- قال البيت الأبيض إن هناك "تحديات لوجستية واضحة" مع اقتراح بولندا تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من الحقبة السوفيتية (ميغ-29).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أثناء تقديمها تحديثًا للوضع الأربعاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن كيف وحال المضي قدمًا في خطط لإرسال طائرات إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، الثلاثاء، الذي قال فيه إن البنتاغون لا يعتقد أن الاقتراح البولندي "مقبول".

وقال كيربي "أوضحت أنه من الواضح أن الاقتراح المقدم أمس، بأن الطائرات المقاتلة التي يقودها الأمريكيون تغادر قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلنطي لتطير في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا تثير مخاوف جدية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي".

استشهدت ساكي ببعض التحديات اللوجستية والتشغيلية "الخطيرة"، لافتة مسألة "إدخال الطائرات إلى أوكرانيا بطريقة غير تصعيدية، وربما الاضطرار إلى تفكيك الطائرات وإعادة تجميعها معًا، وضمان الحركة الآمنة للطائرات في خضم الحرب".

وقالت المناقشات بشأن هذه المسألة مستمرة.

وأكدت ساكي أن الولايات المتحدة "لم تتراجع" عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة والأنظمة المضادة للصواريخ وأنظمة الدبابات.