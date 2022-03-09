زيلينسكي يعلق على مذكرة للأمم المتحدة لا تعتبر الغزو الروسي حربًا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تقارير عن مذكرة داخلية للأمم المتحدة تم إرسالها بالبريد الإلكتروني، تنصح الموظفين بعدم الإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه "حرب".

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على تلغرام، الثلاثاء: "أعلم أن القصة التي تزعم أن الأمم المتحدة لا تعتبر الغزو الروسي حربًا أثارت غضب الكثيرين، ليس فقط في أوكرانيا".

وأضاف: "أنا ممتن لفريقنا، أوضحنا كل شيء وسرعان ما تلقينا تأكيدات: لن تكون هناك أكاذيب في الأمم المتحدة، ولن يكون هناك تلاعب مع المعتدي، وسوف تسمع كلمة حرب، لأن هذه هي الحقيقة، ولن نسمح لأي شخص في العالم بتجاهل معاناة وقتل شعبنا وأطفالنا ".

ومن جانبها، تراجعت الأمم المتحدة في نيويورك عن محتوي الرسالة، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن مكتبًا إقليميًا، لم يذكر اسمه، لا ينبغي أن يصدر مثل تلك المذكرة، حذر الموظفين من استخدام كلمة "حرب" أو "الغزو" لوصف ما يحدث في أوكرانيا، وأضاف دوجاريك: "لا توجد تعليمات رسمية بشأن هذا".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدم كلمة "حرب" وكذلك فعل نائبه السياسي في تغريدة قال فيها: "هذه الحرب لا معنى لها".