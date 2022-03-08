أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، الإثنين، أن نظيره الأمريكي جو بايدن قادر على فعل أكثر من ذلك لإنهاء الحرب، مجددا مطالبته بتطبيق منطقة "حظر طيران" لحرمان روسيا من السيطرة على السماء الأوكرانية وقصف المدن.

وحذر زيلينسكي خلال مقابلة مع قناة "ABC" الغرب من أن الحرب لن تقف عند أوكرانيا بل ستمتد لبلادهم مشيرا إلى أن الحرب "على الحرية" ستمتد إلى دول العالم كافة.

وأعاد الرئيس الأوكراني التأكيد على أهمية فرض منطقة "حظر طيران" لحماية الأجواء الأوكرانية من الطيران الروسي وأردف قائلا: "لا يمكن أن نترك روسيا تنشط في هذا المجال، لأنهم يقصفوننا جوا وبالمدفعية ويطلقون الصواريخ نحونا ويسيرون مروحياتهم ومقاتلاتهم، وأشياء كثيرة أخرى"، حسب قوله.

وأكد زيلينسكي أنه يعتقد أن بإمكان بايدن "فعل أكثر من مما يفعل" لإنهاء الحرب، وقال: "أنا متأكد أنه يستطيع، وأود أن أؤمن بذلك، إنه يستطيع القيام بذلك"، حسب تعبيره.

وكان قد ظهر الرئيس الأوكراني في مكتبه لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي، وأكد في كلمة له أن الجيش الأوكراني يُكبد الروس خسائر كبيرة ويتمسك بمواقعه، لافتا إلى أن موسكو لم تلتزم بما اتُفق عليه في المفاوضات بين البلدين حول توفير ممرات إنسانية آمنة لمن يرغبون بمغادرة العاصمة كييف وممرات أخرى لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى ماريبول.

وأضاف زيلينسكي قائلا: "لقد جرت الجولة الثالثة من المفاوضات في بيلاروسيا اليوم، وأود أن أقول إنها الأخيرة لكننا سنكون واقعيين وسنفاوضهم مجددا"، حسب تعبيره.

وكان قد قال الرئيس الأوكراني بعد انتخابه عام 2018 أنه يعتزم مغادرة قصر "بانكوفا" الرئاسي والاكتفاء بمكتب حديث يعبر عن قيم الدولة الأوروبية الديمقراطية.

وختم الرئيس الأوكراني قائلا في كلمة من القصر: "الآن سأقول شيئا واحدا، سوف أبقى هنا، سوف أبقى في كييف، في بانكوفا، لن أختبئ، ولست خائفا من أحد"، حسب قوله.