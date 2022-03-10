مسؤول أمريكي يكشف لـCNN خسائر روسيا بأوكرانيا بآخر تقديرات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مسؤول أمريكي أن التقديرات تشير على تكون روسيا قد تكبدت خسائر بمقتل نحو 6000 جندي منذ بدء غزوها لأوكرانيا، لافتا على صعوبة تقدير الخسائر القتالية بدقة - خاصة مع بدء القتال في الوقت الفعلي.

وأضاف المسؤول إن روسيا فقدت ما يقرب من 20-25 طائرة هليكوبتر و15-20 طائرة أخرى، بينما فقدت أيضًا مئات المركبات، بما في ذلك الدبابات والمعدات المدرعة، في حين ذكرت شبكة CNN سابقًا أن روسيا فقدت ما نسبته 8-10٪ من أصولها العسكرية في الغزو.

وتابع قائلا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمنع إلى حد كبير الجيش الروسي من الوصول إلى المجال الجوي الأوكراني، لكنه حذر من أن القوة القتالية الفائقة لروسيا لا تزال لديها القدرة على التغلب على دفاعات البلاد.

ويشار على أن هذا التقييم يأتي بعد تصريحات رئيس وكالة استخبارات الدفاع، اللفتنانت جنرال سكوت بيرييه للجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، أن أجهزة الاستخبارات تقدر أن من 2000 الى 4000 جندي روسي قتلوا في اوكراني"، لافتا إلى أن هناك "ثقة متدنية" بهذا التقييم وأن عدد الجرحى قد يكون ثلاثة أضعاف هذه الأرقام.