البيت الأبيض: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حذر البيت الأبيض، الأربعاء، من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا أو تقوم بهجوم مزيف تستخدم فيه تلك الأسلحة.

وانتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عبر حسابها على تويتر، ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة لروسيا بأن الولايات المتحدة تطور أسلحة كيماوية في أوكرانيا".

وقالت ساكي: "الآن بعد أن قدمت روسيا هذه الادعاءات الكاذبة، ويبدو أن الصين قد أيدت هذه الدعاية، يجب أن نكون جميعًا على علم باحتمال استخدام روسيا لأسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، أو القيام بعملية مزيفة باستخدامها."

وأضافت أن لروسيا "سجل طويل وموثق جيدًا في استخدام الأسلحة الكيماوية بالإضافة إلى اتهام الغرب بنفس الانتهاكات التي ترتكبها روسيا نفسها".

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر، في وقت سابق من هذا العام، من احتمال قيام روسيا بهجوم مزيف أو حقيقي بأسلحة كيماوية كذريعة مصطنعة لغزو أوكرانيا لكن تصريحات بلينكن جاءت قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.