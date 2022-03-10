محادثات روسيا وأوكرانيا بتركيا انتهت.. إليكم تصريحات من الجانبين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهى الاجتماع بين وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، في تركيا دون التوصل إلى اتفاق حول الممرات الإنسانية أو وقف لإطلاق النار.

وقال كوليبا عقب الاجتماع في مؤتمر صحفي إنه أثار احتمال إنشاء ممر إنساني للسماح للمدنيين بالفرار من مدينة ماريوبول المحاصرة، لكن "لسوء الحظ، لم يكن الوزير لافروف في وضع يسمح له بالالتزام به.

وأضاف أنه اثار موضوع وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة أيضًا من أجل "حل القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحًا"، لكنه قال إنهم "لم يحرزوا تقدمًا" بشأن هذه القضية "حيث يبدو أن هناك صانعي قرار آخرين بهذه المسألة في روسيا".

وقال كوليبا إنهم وافقوا على مواصلة جهود "البحث عن حل للقضايا الإنسانية على الأرض"، وأضاف أنه مستعد للقاء مرة أخرى "بهذا الشكل إذا كانت هناك احتمالات لإجراء مناقشة جوهرية والبحث عن حلول".

من جهته قال لافروف إن روسيا "لم تهاجم أوكرانيا" ولا تخطط لمهاجمة دول أخرى، مكررا موقف روسيا بأن "الوضع في أوكرانيا" يشكل "تهديدًا مباشرًا للاتحاد الروسي" واشتكى من أن روسيا لم يتم الاستماع إليها أبدًا.

وأضاف الوزير الروسي قائلا إن الغرب يتصرف بشكل خطير، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي "انتهك مبادئه وقيمه" عبر تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن الجانب الروسي قدم "اعتبارات محددة للغاية في شكل مسودة وثيقة قانونية، وأخذ الجانب الأوكراني هذه المقترحات لمناقشتها في كييف".

وتابع قائلا: "يجري الاتفاق على أمور ينبغي حلها في سياق تسوية شاملة للأزمة الأوكرانية وفي سياق ضمان الأمن في القارة الأوروبية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف دون استثناء".