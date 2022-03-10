من يملك ومن تخلى ومن يسعى؟ خريطة القوى النووية في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا، بوضع قوة الردع النووية في حالة تأهب، مما أثار مخاوف العالم من خطر كارثي.

وصرح الرئيس الروسي بأن "كبار المسؤولين في دول الناتو الرئيسية سمحوا لأنفسهم بالإدلاء بتعليقات عدوانية حول بلدنا، لذلك أمرت وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بوضع قوة الردع التابعة للجيش الروسي في حالة تأهب قتالي".

تشكل الأسلحة النووية الروسية جزءًا من استراتيجيتها "للردع". واستولت روسيا على الأسلحة النووية من الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى، بما في ذلك أوكرانيا وبيلاروسيا، في التسعينيات.

وفقًا لجمعية مراقبة الأسلحة، روسيا لديها أكبر عدد من الرؤوس النووية بأكثر من 6 آلاف. رغم أن الولايات المتحدة ليست بعيدة، إلا أنه لا توجد دولة أخرى لديها أي عدد قريب لذلك.

ونظرًا لمخزون روسيا من الرؤوس النووية الحربية، أصدر اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) تصنيفا مفصلا احتلت فيه روسيا أعلى حجم مخزون من الرؤوس النووية في العالم حيث بلغت التقديرات بامتلاكها 6,257 رأسًا نوويِا استنادًا لآخر إحصاء صدر في أكتوبر 2021. لتليها الولايات المتحدة بإجمالي مخزون بلغ 5600، ثم الصين بمجموع 350.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على تصنيف دول العالم التي لها صلة بامتلاك الأسلحة النووية.