أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم)، الجنرال تود وولترز، إن الطريقة الأكثر فعالية لدعم الجيش الأوكراني هي تقديم المزيد من الأسلحة المضادة للدبابات وللطائرات، وليس مقاتلات إضافية من طراز ميغ 29.

وأضاف ولترز أن الأوكرانيين "يستخدمون بشكل ممتاز هذه الأسلحة الآن"، مما يحد من قدرة الطائرات العسكرية الروسية على العمل بحرية.

وتابع أن أوكرانيا لديها بالفعل العديد من الطائرات التي تحلق يوميا، وتزويد أوكرانيا بطائرات لن يمنح القوات الجوية الأوكرانية "ميزة نسبية".

وقال الجنرال تود وولترز إن أي نقل لطائرات الميغ لأوكرانيا به مخاطرة بتصعيد الصراع، في إشارة إلى اقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة إلى الولايات المتحدة لتسلمها إلى أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، الثلاثاء، رفضها اقتراح بولندا، واصفة إياه بأنه "غير مقبول".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الأربعاء، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتقد أن نقل طائرات ميغ -29 إلى أوكرانيا يمكن أن ينظر إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه "خطوة تصعيدية يمكن أن تؤدي إلى رد فعل روسي كبير قد يزيد من احتمالات حدوث تصعيد عسكري مع حلف الناتو".