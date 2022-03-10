الرئيس الأوكراني يعلق على تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باللجوء إلى الأسلحة النووية بأنه "خدعة".

وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية، نُشرت، الأربعاء، إنه يعتقد أن "تهديد بوتين بالحرب النووية خدعة"، وأضاف أن هذا التهديد "يظهر ضعفا".

وذكر زيلينسكي: "إنك تهدد باستخدام الأسلحة النووية فقط عندما لا تجد حلا آخر"، وقال: "استخدام الأسلحة النووية يعني نهاية جميع الأطراف، وليس فقط للشخص الذي يستخدمها".

يذكر أن بوتين، أمر، في فبراير / شباط، بوضع قوات الردع في بلاده - التي تضم أسلحة نووية - في حالة تأهب قصوى.

وقال بوتين، في لقاء تليفزيوني وقتها: "لقد سمح كبار المسؤولين في دول الناتو القيادية لأنفسهم بالإدلاء بتعليقات عدوانية حول بلدنا، لذلك أمر وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بوضع قوة الردع التابعة للجيش الروسي في حالة تأهب قتالي".

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي) وقتها، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الاستراتيجية "مصممة لردع العدوان على روسيا وحلفائها، وكذلك لهزيمة المعتدي، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية".