مسؤول أمريكي يكشف تطورات الأوضاع العسكرية في كييف وبقية المدن

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – واصل الجيش الروسي، الجمعة، تقدمه على مدار الـ24 ساعة الماضية في عدد من المدن الأوكرانية، وفقا لمسؤول أمريكي، نستعرض فيما يلي أبرز المحاور التي تقدمت عليها القوات الروسية وتلك التي لم يتقدموا فيها.

كييف

القوات الروسية الأقرب إلى كييف تبعد 15 كم عن مركز المدينة ولم تحرز أي تقدم على مدار الـ24 ساعة الماضية، حسبما قال المسؤول الأمريكي.

هناك مجموعتان من الجيش الروسي تتجهان نحو كييف، إحداهما شمال العاصمة "على بعد 20 إلى 30 كم" من مركز المدينة، وقال المسؤول إن هذه المجموعة أحرزت تقدما خلال الـ24 ساعة الماضية.

أما المجموعة الأخرى، فهي مجموعة أخرى من الجيش الروسي أقرب إلى مدينة سومي، شرق كييف، وقد توقف تقدم هذه المجموعة وقامت بعملية إعادة تموضع، حسب المسؤول الأمريكي.

تشيرنيهيف

أما في مدينة تشيرنيهيف فقد أصبحت القوات الروسية على مشارف المدينة ويوجد قتال في المدينة لكن حسب التقييمات الأمريكية فإن الروس لم يتقدموا على هذا المحور منذ الأمس، وفقا للمسؤول الأمريكي.

وقال المسؤول: "إنهم في داخل وحول تشيرنيهيف وحسب تقييماتنا فالمدينة معزولة وتحت ضغط متزايد"، حسب تعبيره.

خاركيف

أصبحت القوات الروسية على مشارف المدينة وقد تلقت الولايات المتحدة تقارير حول انقطاع خدمات الإنترنت ويبدو أن الأمر جزء من السيناريو لكن هناك "قتال شديد بعد"، وفقا للمسؤول.

وأضاف المسؤول قائلا عن الروس: "لم يأخذوا خاركيف، الأوكرانيون يدافعون عنها جيدا لكنهم يغلقون عليها من منظور جغرافي"، حسب قوله.

ماريوبول

وقال المسؤول: "الأوكران يدافعون عن ماريوبول وهناك قصف عنيف على المدينة في ظل محاولات الروس لزيادة الضغط"، حسب قوله.

خرسون

أكد المسؤول أن التقييم الأمريكي لا يزال يؤكد أن الروس يسيطرون على المدينة.

ميكولايف

قال المسؤول إن الروس لم يسيطروا على المدينة لكنهم يضعونها تحت ضغط متصاعد، وأضاف: "حسب تقييمنا فإن الأوكرانيين يدافعون عن المدينة والروس قريبون جدا منها، من الناحية الشمالية الشرقية.