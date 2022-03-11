نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، أن القوات الروسية حققت تقدما بمسافة 5 كيلومترات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية أن القوات الروسية تقدمت بالقرب من مطار هوستوميل، بنحو 5 كيلومترات (أو حوالي 3 أميال) في اليوم الأخير، لافتا إلى أن القوات الروسية تواصل "تقدم قواتها" على طول خطين متوازيين خارج كييف، وفي هذه الخطوط، وصل أقرب خط "إلى حوالي 40 كيلومترًا شرق كييف".

وتابع قائلا: "من بين هذين الخطين، الخط الموجود إلى الجنوب من الخطين والذي انبثق نوعًا ما من منطقة سومي، حيث نقدر أيضًا أن بعض القوات الروسية ربما وصلت إلى ما يقرب من 40 كيلومترًا من كييف".

وقال المسؤول أيضا إن القوات الروسية نفذت "775 عملية إطلاق صاروخية من جميع الخطوط"، منذ بداية غزوها لأوكرانيا.